"المستقبل" يهنئ بلديات إقليم الخروب بانتخاب اتحاداتها

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وجهت منسقية في " "، التهنئة لبلديات اقليم الخروب، بانتخاب بلديات اقليم الخروب المهندس ونائب الرئيس اليوم، والاسبوع الماضي، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي يوسف خرياطي ونائب الرئيس جمال العاكوم .وأملت في بيان ، "التعاون الدائم بين تيار المستقبل وجميع بلديات اقليم الخروب والاحزاب، لما فيه الانماء المتوازن بين القرى والبلدات ".وشكرت "كل من ساهم في انجاح التوافق لانتخاب الاتحادين الشمالي والجنوبي، من منطلق الحرص على وحدة الصف والعيش الواحد".