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لبنان

"المستقبل" يهنئ بلديات إقليم الخروب بانتخاب اتحاداتها

Lebanon 24
27-06-2025 | 05:52
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 وجهت منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل"، التهنئة لبلديات اقليم الخروب، بانتخاب رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو ونائب الرئيس طلعت داغر اليوم، والاسبوع الماضي، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي  يوسف خرياطي ونائب الرئيس  جمال العاكوم .
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  وأملت في بيان ، "التعاون الدائم بين تيار المستقبل وجميع بلديات اقليم الخروب والاحزاب، لما فيه  الانماء المتوازن بين القرى والبلدات ". 

 وشكرت "كل من ساهم في انجاح التوافق لانتخاب الاتحادين الشمالي والجنوبي، من منطلق الحرص على وحدة الصف والعيش الواحد".
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