وزير العمل التقى النائبين برو ومارون ونقابة المرئي والمسموع

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استقبل وزيرالعمل في مكتبه النائب ، ثم النائب ، وعرض مع كل منهما الاوضاع العامة.واطلع الوزير من وفد من نقابة الاعلام المرئي والمسموع برئاسة الاعلامية على عمل النقابة ، واستمع الى مطالبها ، ومن ابرزها ضرورة وضع آلية عملية وفعّالة لتطبيق الضمان الاختياري للعاملين في هذا القطاع، واعتماد اجراء يُلزم المؤسسات الاعلامية بإرفاق اي طلب افادة عمل لغير اللبنانيين بموافقة مسبقة من النقابة، لقاء بدل رمزي ، اسوة بالنقابات المهنية الأخرى، ما يعزز الدور التنظيمي للنقابة ويساهم في دعم مواردها. وقد وعد معاليه الوفد على متابعة هذه المواضيع والمساعدة على معالجتها.