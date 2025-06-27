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لبنان

وزير العمل التقى النائبين برو ومارون ونقابة المرئي والمسموع

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:11
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 استقبل وزيرالعمل محمد حيدر في مكتبه النائب شربل مارون، ثم النائب رائد برو، وعرض مع كل منهما الاوضاع العامة.
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واطلع الوزير حيدر من وفد من نقابة الاعلام المرئي والمسموع برئاسة الاعلامية رندلا جبور على عمل النقابة ، واستمع الى مطالبها ، ومن ابرزها ضرورة وضع آلية عملية وفعّالة لتطبيق الضمان الاختياري للعاملين في هذا القطاع، واعتماد اجراء يُلزم المؤسسات الاعلامية بإرفاق اي طلب افادة عمل لغير اللبنانيين بموافقة مسبقة من النقابة، لقاء بدل رمزي ، اسوة بالنقابات المهنية الأخرى، ما يعزز الدور التنظيمي للنقابة ويساهم في دعم مواردها. وقد وعد معاليه الوفد على متابعة هذه المواضيع والمساعدة على معالجتها.
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