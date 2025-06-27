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بناء على الصادر في جلسته بتاريخ 14 أيار 2025، وجّهت اليوم الجمعة 27 حزيران 2025، بواسطة بعثة الدائمة لدى في ، رسالةً الى تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام إعتباراً من 31 آب 2025.وأكدت الوزارة في رسالتها تمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب اسرائيل من كل الأراضي التي تحتلّها ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه.