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لبنان

بعد استهداف شقة في النبطية... إستشهاد إمرأة وإصابة أكثر من 10 أشخاص

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:10
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على شقة في النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنة وإصابة 13 مواطنا بجروح. 
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وبحسب المعلومات، فإنّ الشهيدة هي عفاف شحرور.
 
وفي تحديث لحصيلة سلسلة الغارات التي شنها العدوّ الإسرائيلي في وقت سابق على جنوب لبنان، فقد أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح.
 
 
 
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