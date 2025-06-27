بعد استهداف شقة في النبطية... إستشهاد إمرأة وإصابة أكثر من 10 أشخاص

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ على شقة في أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنة وإصابة 13 مواطنا بجروح.

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وبحسب المعلومات، فإنّ الشهيدة هي عفاف .

وفي تحديث لحصيلة سلسلة التي شنها العدوّ الإسرائيلي في وقت سابق على ، فقد أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح.