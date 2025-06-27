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لبنان

بالفيديو... إيلون ماسك وشركاته في لبنان قريبًا؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:14
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في خطوة مفاجئة، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالًا من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في قطاعي الاتصالات والإنترنت في لبنان.
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فهل تحمل مشاريع ماسك بداية جديدة لإنعاش الاقتصاد اللبناني وقطاعه الرقمي؟

التفاصيل في الفيديو المرفق: 


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