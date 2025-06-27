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لبنان
بالفيديو... إيلون ماسك وشركاته في لبنان قريبًا؟
Lebanon 24
27-06-2025
|
06:14
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في خطوة مفاجئة، تلقى رئيس الجمهورية
جوزيف عون
اتصالًا من الملياردير الأميركي
إيلون ماسك
، الذي أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في قطاعي الاتصالات والإنترنت في
لبنان
.
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فهل تحمل مشاريع
ماسك
بداية جديدة لإنعاش الاقتصاد اللبناني وقطاعه الرقمي؟
التفاصيل في الفيديو المرفق:
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