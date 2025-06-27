"يوجد وثائق رسمية مثبتة"... بلدية شبعا تستنكر تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارعها

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واعلنت ان "مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء، الذين لم يتوانوا يوماً عن الدفاع عنها بصدورهم العارية وتحملوا والتهميش بكل كرامة وثبات ، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في وفي تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية".وطالبت جميع السياسيين والمسؤولين ب"توخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تساهم في تعقيد الواقع الراهن أو تُستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو".واكدت "وقوفها إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية"، معتبرة أن "قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا . واذ نُعيد تأكيد الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو رؤساء الجمهورية والحكومة القاضي ومجلس النواب الى إتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية".وختمت:"نطالب برصّ الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يُستخدم للطعن في حقوقنا ، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة ".