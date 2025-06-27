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لبنان

شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في النبعة.. وهذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:29
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في العديد من مناطق جبل لبنان.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:

ح. ح. (مواليد عام 1995، سوري) بحقه /3/ مذكرات توقيف بجرائم مخدّرات، وترويج مخدِّرات.
بتاريخ 17-6-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة على متن سيارة نوع “هيونداي” لون رمادي تم ضبطها، بتفتيشه والسيارة عثرت على:

-/22/ علبة بداخلها مادة الكوكايين.

– كبسولتين بلاستيكيتين بداخلها مادة الكوكايين.

– هاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلم مع المضبوطات الى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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