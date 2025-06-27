شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في النبعة.. وهذا ما ضُبط بحوزته

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في العديد من مناطقنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:ح. ح. (مواليد عام 1995، سوري) بحقه /3/ مذكرات توقيف بجرائم مخدّرات، وترويج مخدِّرات.بتاريخ 17-6-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة على متن سيارة نوع “هيونداي” لون رمادي تم ضبطها، بتفتيشه والسيارة عثرت على:-/22/ علبة بداخلها مادة الكوكايين.– كبسولتين بلاستيكيتين بداخلها مادة الكوكايين.– هاتف خلوي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلم مع المضبوطات الى القطعة المعنية، بناءً على إشارة المختص.