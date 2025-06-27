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لبنان

خلال الـ24 ساعة الماضية... كم بلغ عدد مهام الدفاع المدني؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:25
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 أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 130 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:
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-إخماد حرائق: 57: اعشاب:57، اعشاب+اشجار 1، آليات متنوعة:3، نفايات:3، مؤسسات:2، منازل:4، مستوعبات:1.

انقاذ:2

-اسعاف: 25: حالات طارئة:19، حوادث سير:1، نقل مرضى:5

-خدمات عامة: 8

-سلامة عامة:10
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