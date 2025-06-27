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لبنان

بالصور... إنهيار مدرسة قديمة

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنهيار مدرسة قديمة مهجورة قرب طريق قلعة طرابلس.
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ولم يُفدّ عن وقوع إصابات.
 
 
 
 
 
 
 
 
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