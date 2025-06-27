بعد انتخابهما... من هما رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ونائبه؟

Advertisement

جاء هذا الانتخاب بعد دعوة القائمقام ، قائمقام الشوف، لجميع أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة، وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة لها ووفقاً لأحكام ونتائج الأخيرة.وبعد عملية الانتخاب التقطت الصور التذكارية لترو وقهوجي وداغر ورؤساء بلديات الاتحاد.