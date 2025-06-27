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لبنان

بعد انتخابهما... من هما رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ونائبه؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:33
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تم اليوم، في قائممقامية الشوف، انتخاب المهندس ماجد خضر ترو رئيساً لاتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، و طلعت داغر نائباً للرئيس.
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جاء هذا الانتخاب بعد دعوة القائمقام مارلين قهوجي، قائمقام الشوف، لجميع أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة، وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة لها ووفقاً لأحكام قانون البلديات ونتائج الانتخابات البلدية الأخيرة.

وبعد عملية الانتخاب التقطت الصور  التذكارية لترو وقهوجي وداغر ورؤساء بلديات الاتحاد.
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