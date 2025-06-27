الكتائب في إقليم الشوف تهنئ بلديات إقليم الخروب على انتخاب قيادتها الجديدة

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تقدّم إقليم الكتائبي في بيان" بأصدق التهاني إلى بلديات إقليم الخروب لمناسبة انتخاب رئيس المهندس ونائب الرئيس ، ورئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي يوسف خرياطي ونائب الرئيس جمال العاكوم".واذقدّر" هذا الإنجاز الذي تمّ بروح التوافق والحرص على المصلحة العامة"، اكد" أهمية التعاون البنّاء بين مختلف المكونات السياسية والبلدية، لما فيه خير المنطقة وأهلها، وتحقيقًا للإنماء المتوازن وتعزيزًا للعيش الواحد".وشكر "كل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق، آملين أن تشكّل هذه الخطوة بداية مرحلة من العمل المنتج والمسؤول في خدمة المواطن".