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لبنان

الكتائب في إقليم الشوف تهنئ بلديات إقليم الخروب على انتخاب قيادتها الجديدة

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:08
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 تقدّم إقليم الشوف الكتائبي في بيان" بأصدق التهاني إلى بلديات إقليم الخروب لمناسبة انتخاب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو ونائب الرئيس  طلعت داغر، ورئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي يوسف خرياطي ونائب الرئيس  جمال العاكوم".
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 واذقدّر" هذا الإنجاز الذي تمّ بروح التوافق والحرص على المصلحة العامة"، اكد" أهمية التعاون البنّاء بين مختلف المكونات السياسية والبلدية، لما فيه خير المنطقة وأهلها، وتحقيقًا للإنماء المتوازن وتعزيزًا للعيش الواحد".

 وشكر "كل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق، آملين أن تشكّل هذه الخطوة بداية مرحلة من العمل المنتج والمسؤول في خدمة المواطن".
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