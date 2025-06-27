آخر خبر عن مطار بيروت... إليكم ما قِيلَ بشأن عمله بعد الحرب

قال أمين جابر إن " يعمل بكامل نشاطه، وحتى أثناء الحرب لم يتأثّر عمله".

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وفي توضيح بشأن إلغاء رحلات عبر مطار بيروتـ أضاف جابر في حديث للـ"ام تي في": " ننشر برامج الرحلات عبر الموقع الإلكتروني للمطار ونحن مستمرّون بذلك".

وتابع قائلاً: "نشاط عاد إلى عمله بنسبة 90 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، وبعض الشركات التي كانت قد ألغت رحلاتها عادت واستأنفتها اليوم".