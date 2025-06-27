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لبنان

آخر خبر عن مطار بيروت... إليكم ما قِيلَ بشأن عمله بعد الحرب

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:09
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قال مدير عام الطيران المدني أمين جابر إن "مطار بيروت يعمل بكامل نشاطه، وحتى أثناء الحرب لم يتأثّر عمله". 
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وفي توضيح بشأن إلغاء رحلات عبر مطار بيروتـ أضاف جابر في حديث للـ"ام تي في": " ننشر برامج الرحلات عبر الموقع الإلكتروني للمطار ونحن مستمرّون بذلك". 
 
وتابع قائلاً: "نشاط المطار عاد إلى عمله بنسبة 90 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، وبعض الشركات التي كانت قد ألغت رحلاتها عادت واستأنفتها اليوم". 
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