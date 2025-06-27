بعد تداول تسجيلات صوتيّة... مصادر أمنيّة تنفي هذا الخبر

أفادت مصادر " "، أنّ لا صحة لكلّ ما يتمّ تداوله عبر تسجيلات صوتيّة، بشأن إنفجار أجسام مشبوهة بالمواطنين، وتوجّه الجرحى الى الجامعيّ.

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