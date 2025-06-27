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لبنان

بعد تداول تسجيلات صوتيّة... مصادر أمنيّة تنفي هذا الخبر

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:15
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أفادت مصادر "لبنان 24"، أنّ لا صحة لكلّ ما يتمّ تداوله عبر تسجيلات صوتيّة، بشأن إنفجار أجسام مشبوهة بالمواطنين، وتوجّه الجرحى الى مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعيّ.
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