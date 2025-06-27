حسين علي رعد رئيسًا لاتحاد بلديات بعلبك وعباس معاوية نائبا

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جرى في مركز في انتخاب رئيسي اتحادي بلديات بعلبك وبلديات منطقة دير الأحمر، بإشراف المحافظ ، ومواكبة رئيس قسم المحافظة دريد ، وبحضور رؤساء وممثلي البلديات ضمن نطاق كل اتحاد.وقد فاز رعد برئاسة ، وانتخب معاوية نائبا له.كما انتخب هنري الفخري رئيسا لاتحاد بلديات منطقة دير الأحمر، وحمدان سابا نائبا له.