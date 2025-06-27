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لبنان

حسين علي رعد رئيسًا لاتحاد بلديات بعلبك وعباس معاوية نائبا

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:27
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 جرى في مركز محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك انتخاب رئيسي اتحادي بلديات بعلبك وبلديات منطقة دير الأحمر، بإشراف المحافظ بشير خضر، ومواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وبحضور رؤساء وممثلي البلديات ضمن نطاق كل اتحاد.
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 وقد فاز حسين علي رعد برئاسة اتحاد بلديات بعلبك، وانتخب عباس خليل معاوية نائبا له.

كما انتخب هنري جورج الفخري رئيسا لاتحاد بلديات منطقة دير الأحمر، وحمدان سابا كيروز نائبا له.
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