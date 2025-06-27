البزري: آن الأوان لمعالجة التحديات البيئية بأسلوب جديد

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رحّب النائب بانتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات – ، مشددًا على" أهمية المرحلة المقبلة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاتحاد، لا سيما في ما يتعلق بملف جمع ومعالجة النفايات، إلى جانب قضايا بيئية أخرى كتلوث البحر ومجاري الأنهار بالمياه الآسنة ومياه الصرف الصحي".وأكد " ضرورة اعتماد مقاربة جديدة ومختلفة لهذه الأزمات، تضمن سلامة البيئة وحماية مدينة صيدا وسكانها ومحيطها من التلوث المتفاقم، والعمل الجاد على إزالة جبال النفايات المتراكمة منذ سنوات. كما أشار الى أهمية التشدد في مراقبة الجهات الملتزمة، وبخاصة الشركة المشغّلة لمركز معالجة النفايات في سينيق، التي يُفترض أنها تقاضت مؤخرًا مبالغ مالية كبيرة، تُقدّر بعدة ملايين من الدولارات، مقابل أعمال لم تُنفّذ وفق الأصول والمعايير المطلوبة".وختم بالقول: "نحن أمام مرحلة جديدة، باتحاد وبلديات جديدة، وآن الأوان لمواجهة المشاكل البيئية التي تهدد صيدا ومنطقتها والسلامة العامة، بروح مختلفة ونهج فعّال يضع المصلحة العامة في الأولوية".