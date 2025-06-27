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لبنان

الراعي: صلواتكم دعمي وقوتي وقلوبكم ترسي الواقي

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:32
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أقام مكتب رعوية الاشخاص ذوي الاعاقة في الدائرة البطريركية في بكركي عشاءه السنوي في فندق "le Royal" ضبية، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره ومنسقة المكتب وصاحبة مشروع "الحب الانساني" المرنمة داليا فريفر وعدد كبير من الفاعليات السياسية والحزبية والدينية وأعضاء المكتب.
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عقيقي

وبعد صلاة للبطريرك الراعي وبركته، القى عضو المكتب إيلي عقيقي كلمة، رحب فيها بـ"كل المقامات السياسية والروحية والإعلامية والإجتماعية وكل الذين حضروا لدعم حق الانسان وكرامته في كل حالاته، إيمانا من الحاضرين أن هذا المكتب هو إشعاع نابض ببركة الله والكنيسة".

الاب سقيم

ثم شدد مرشد المكتب الأب ميلاد سقيم على "قيمة كل الأشخاص ذوي إعاقة لاننا نرى ملامح يسوع المحب والحاضن والراعي في كل منهم، لذلك تأتي خدمة المكتب رسالة إنجيلية أصيلة لأننا كلنا، بمواهبنا وضعفنا ونقصنا، نشكل أعضاء جسد كنيسة المسيح".

فريفر

ثم توجهت فريفر الى الجميع بصرخة محبة ومنهم البطريرك الراعي قائلة: "أبي البطريرك، أنت الأب والعراب والراعي لمشروع الحب الإنساني الذي أولاني الرب من خلاله شرف خدمة إخوتي ذوي إلاعاقة. هذه الصرخة هي لغبطته ولكل حاضر في هذا العشاء ولكل من أراد أن يحضر ولم يستطع، لأن هذا الشعار العاطفي المبني على الحب الإلهي والذي نحمله في قلوبنا، هو طريق قوتنا وتجددنا وكل مشاريعنا الكثيرة الكثيرة وكلها تهدف الى حفظ حقنا بالعيش وشراكتنا الفاعلة في قلب المجتمع".

الراعي

وختاما، أشاد البطريرك الراعي بعمل المكتب، مشبها فريفر بأمواج البحر "التي لا تنتهي"، معتبرا أن إيمانه بالأشخاص ذوي إعاقة هو أساس بطريركيته، حيث ناداهم في قداس التولية قائلا: "صلواتكم دعمي وقوتي وقلوبكم ترسي الواقي. إن قوة صلاتهم ودعمهم الغير مباشر تترجموا على أرض الواقع بخلق مكتب الأشخاص ذوي إعاقة في الدائرة البطريركية المارونية والذين يعملون مع داليا والأب المشرف عمل الجبابرة المؤمنين بكرامة الإنسان بحقوقه كما بواجباته".

وبعد الصورة التذكارية، قدم المكتب للبطريرك الراعي درع التكريم وكانت لفريفر أغنية "بحبك يا لبنان يا وطني بحبك".
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