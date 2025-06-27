بالصورة... إحباط تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

صدر عن – البيان الآتي:

Advertisement

بتاريخ 26 /6 /2025 تمكنت دورية من من إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي إلى الأراضي في منطقة بسيبس – ، وضبطت كمية منها.

سُلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.