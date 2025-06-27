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لبنان

بالصورة... إحباط تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:40
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 26 /6 /2025 تمكنت دورية من مديرية المخابرات من إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس – الهرمل، وضبطت كمية منها. 
سُلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
 
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