أتت من ألمانيا إلى لبنان... هذه هويّة شهيدة "غارة النبطية"

علم " "، أنّ استشهدت في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت شقة في .

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وبحسب المعلومات، فإنّ شحرور الحاصلة على الجنسيّة الألمانيّة، أتت من لزيارة عائلتها في .

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعلنت أيضاً عن إصابة 14 شخصاً بجروحٍ، في الغارة الإسرائيليّة.