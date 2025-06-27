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لبنان

أتت من ألمانيا إلى لبنان... هذه هويّة شهيدة "غارة النبطية"

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:32
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علم "لبنان 24"، أنّ  عفاف محمد شحرور استشهدت في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت شقة في النبطية.
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وبحسب المعلومات، فإنّ شحرور الحاصلة على الجنسيّة الألمانيّة، أتت من ألمانيا لزيارة عائلتها في لبنان.
 
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة أعلنت أيضاً عن إصابة 14 شخصاً بجروحٍ، في الغارة الإسرائيليّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
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