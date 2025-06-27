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لبنان

بيان من هيئة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في التيار الوطني الحر… ما تفاصيله؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:45
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بيان صادر عن هيئة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في التيار الوطني الحر
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بعد أن وضعنا أسسًا لرؤيتنا في العمل النقابي الوطني ككلّ ومبادئ خاصة بانتخابات رابطة التعليم الثانوي الرسمي، وكان لنا لقاءات وحوارات عدّة مع أغلب الأطراف المعنيّة بالاستحقاق. كان ولايزال همنا تحقيق مصلحة الأستاذ الثانوي وحماية قطاع التعليم الثانوي الرسمي أساتذةً ومؤسسات وحماية التوازن الوطني، والاستفادة من الطاقات النقابية كافةً،  وسعينا لوحدة الصف بين الزملاء حزبيين ومستقلّين، ولكيلا نكون طرفًا في تنافس قد لا يخدم قضية الأستاذ الثانوي، لذلك آثرنا عدم المشاركة ترشيحًا في الاستحقاق الانتخابي ونترك لمندوبينا الملتزمين والمؤيدين حريّة الاقتراع لمن يجدونه مناسبًا، متمنّين التوفيق لمن يعمل لخير الأساتذة والمؤسسات.
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