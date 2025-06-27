في بلدة لبنانية… إشكال تطور إلى إطلاق نار!

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وقع إشكال عند مفترق بلدة عابا بين المدعو ح.ع. وابن عمه س.ع، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار من بندقية صيد، أسفر عن إصابة الأخير بجروح استدعت نقله إلى المستشفى .وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت تحقيقاتها، وتعمل على ملاحقة الجاني لتوقيفه.وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلفيات الإشكال تعود لأسباب عائلية.