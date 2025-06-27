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لبنان

في بلدة لبنانية… إشكال تطور إلى إطلاق نار!

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:50
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 وقع صباح اليوم إشكال عند مفترق بلدة عابا بين المدعو ح.ع. وابن عمه س.ع، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار من بندقية صيد، أسفر عن إصابة الأخير بجروح استدعت نقله إلى المستشفى .
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وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وتعمل على ملاحقة الجاني لتوقيفه.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلفيات الإشكال تعود لأسباب عائلية.
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