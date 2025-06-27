أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف اي مبنى مدني في جنوب لبنان

#عاجل 🔸بعد الغارات التي شنها جيش الدفاع صباح اليوم في جنوب لبنان على موقع لحزب الله استخدم لادارة النيران والحماية وردت تقارير لبنانية عن اصابة مبنى مدني ووقوع اصابات.
🔸أود التوضيح ان جيش الدفاع لم يستهدف اي مبنى مدني حيث وبناء على المعلومات الموجودة بحوزتنا فان الحديث عن تعرض… pic.twitter.com/OUsYoREDr0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 27, 2025
#عاجل 🔸بعد الغارات التي شنها جيش الدفاع صباح اليوم في جنوب لبنان على موقع لحزب الله استخدم لادارة النيران والحماية وردت تقارير لبنانية عن اصابة مبنى مدني ووقوع اصابات.
🔸أود التوضيح ان جيش الدفاع لم يستهدف اي مبنى مدني حيث وبناء على المعلومات الموجودة بحوزتنا فان الحديث عن تعرض… pic.twitter.com/OUsYoREDr0