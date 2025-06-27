أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف اي مبنى مدني في جنوب لبنان

قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس"، إنّه "بعد التي شنّها الجيش الإسرائيلي في على موقع لحزب الله استخدم لادارة النيران والحماية، وردت تقارير لبنانية عن اصابة مبنى مدني ووقوع اصابات".

وأضاف: "أود التوضيح ان الجيش الإسرائيلي لم يستهدف اي مبنى مدني حيث، وبناء على المعلومات الموجودة بحوزتنا، فان الحديث عن تعرض المبنى لاصابة قذيفة صاروخية كانت داخل الموقع وانطلقت وانفجرت نتيجة الغارة".