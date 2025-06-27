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لبنان

أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف اي مبنى مدني في جنوب لبنان

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:04
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس"، إنّه "بعد الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في جنوب لبنان على موقع لحزب الله استخدم لادارة النيران والحماية، وردت تقارير لبنانية عن اصابة مبنى مدني ووقوع اصابات".
 
وأضاف: "أود التوضيح ان الجيش الإسرائيلي لم يستهدف اي مبنى مدني حيث، وبناء على المعلومات الموجودة بحوزتنا، فان الحديث عن تعرض المبنى لاصابة قذيفة صاروخية كانت داخل الموقع  وانطلقت وانفجرت نتيجة الغارة". 
 
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