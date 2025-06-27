نائب يستذكر يوم تشييع "نصرالله"... ما القصة؟

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ورأى في بيان، ان "ارتفاع وتيرة التصعيد الاسرائيلي على ، أتى بالتزامن مع الضغوطات والتهديدات الأميركية لمسؤولين لبنانيين بضرورة الإسراع بنزع سلاح ، ومع حملة أطراف وقوى محلية تجاه قوة لبنان أي المقاومة، وخطاب الكراهية والتحريض والإستقواء لليمين اللبناني الانعزالي المرتبط تاريخياً بالمشروع وتبريره للعدوان".واعتبر الحجيري ان "ضعف لبنان يكمن في لا وطنية "سياديي" هذا الزمن الأميركي البشع، وفي انبطاح بعض أركانٍ الحكم أمام أميركا راعية الارهاب والغرب المستعمر اللا حضاري على حساب المصلحة الوطنية وسيادة البلد".واكد ان "قوة لبنان كانت وستبقى المقاومة التي جرى أكبر استفتاء شعبي على مشروعيتها والتمسك بها يوم تشييع الشهيد الأسمى والأعظم ".