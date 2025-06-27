Advertisement

لبنان

اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده طريق المطار القديم

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1383495-638866346221950400.jpg
Doc-P-1383495-638866346221950400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

 

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تزفيت وتأهيل على طريق المطار القديم، وذلك من مستديرة شاتيلا حتى جسر المطار (المسلك الغربي)، بالإضافة الى تزفيت التحويلة الكائنة فوق نفق شاتيلا، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا ولغاية الساعة 16:00 من تاريخ 28-6-2025، ومن الساعة 7:00 صباحًا لغاية الساعة 15:00 من تاريخ 29-6-2025.
Advertisement

ستؤدي هذه الأعمال الى:

– تضييق الطريق، وحصر حركة المرور بمسرب واحد أمام السير القادم من بيروت مرورًا بنفق شاتيلا حتى جسر المطار (طريق المطار القديم).

– تضييق الطريق أمام السير القادم من جسر المطار باتجاه شاتيلا، لاسيما للسيارات المتوجهة نحو مستديرة الطيونة، وتحويلها الى نفق شاتيلا باتجاه بيروت.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
مواضيع ذات صلة
اعتباراً من الغد ولمدة شهر.. هذا ما سيشهده اوتوستراد عمشيت – المدفون
lebanon 24
27/06/2025 20:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... إليكم ما يشهده طريق المطار
lebanon 24
27/06/2025 20:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على طريق المطار القديمة وعلى طريق المشرفية الغبيري السفارة الكويتية
lebanon 24
27/06/2025 20:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: يجب دخول المزيد من المساعدات إلى غزة اعتبارا من الغد
lebanon 24
27/06/2025 20:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2025-06-27
13:26 | 2025-06-27
12:52 | 2025-06-27
12:35 | 2025-06-27
12:18 | 2025-06-27
12:14 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24