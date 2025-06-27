اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده طريق المطار القديم

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تزفيت وتأهيل على ، وذلك من مستديرة حتى جسر (المسلك الغربي)، بالإضافة الى تزفيت التحويلة الكائنة فوق نفق شاتيلا، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا ولغاية الساعة 16:00 من تاريخ 28-6-2025، ومن الساعة 7:00 صباحًا لغاية الساعة 15:00 من تاريخ 29-6-2025.ستؤدي هذه الأعمال الى:– تضييق الطريق، وحصر حركة المرور بمسرب واحد أمام السير القادم من مرورًا بنفق شاتيلا حتى جسر المطار (طريق المطار القديم).– تضييق الطريق أمام السير القادم من جسر المطار باتجاه شاتيلا، لاسيما للسيارات المتوجهة نحو مستديرة الطيونة، وتحويلها الى نفق شاتيلا باتجاه بيروت.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.