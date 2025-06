بلدية صيدا تنظّم جلسة عامة لتقييم الأثر البيئي لمشروع "التكيّف مع تغيّر المناخ"

أعلنت بلدية في بيان أنه " في إطار دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع النموذجي "التكيّف مع تغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة:

"المساحات الخضراء ومعالجة وإعادة إستخدام المياه المبتذلة في صيدا – نهر الأولي" ، "Adaptation To Climate Change Through Nature-Based Solutions: Green Spaces, Wastewater Treatment and Reuse, Saida – Al Awali River" ،بالشراكة بين بلدية صيدا والوكالة للتعاون والتنمية الدولية (AECID) ومؤسسة للتنمية البشرية المستدامة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 444/2002 (قانون حماية البيئة في لبنان) ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012. تنظيم جلسة عامة بهدف عرض تفاصيل المشروع وإفساح المجال أمام مناقشة الأثر البيئي المحتمل وجمع الملاحظات والمقترحات. وذلك يوم الجمعة في 4 2025 تبدأ من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراًفي قاعة الطابق الأول في البلدية "، معتبرة " أن مشاركة المواطنين والجهات المعنية مساهمة فعّالة في تعزيز الشفافية وحماية البيئة وضمان مشاركة مجتمعية عادلة في مسار اتخاذ القرار".