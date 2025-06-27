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لبنان

بلدية صيدا تنظّم جلسة عامة لتقييم الأثر البيئي لمشروع "التكيّف مع تغيّر المناخ"

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:29
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 أعلنت بلدية صيدا في بيان أنه " في إطار دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع النموذجي "التكيّف مع تغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة:
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"المساحات الخضراء ومعالجة وإعادة إستخدام المياه المبتذلة في صيدا – نهر الأولي" ، "Adaptation To Climate Change Through Nature-Based Solutions: Green Spaces, Wastewater Treatment and Reuse, Saida – Al Awali River" ،بالشراكة بين بلدية صيدا والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية (AECID) ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 444/2002 (قانون حماية البيئة في لبنان) ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012.  تنظيم جلسة عامة بهدف عرض تفاصيل المشروع وإفساح المجال أمام مناقشة الأثر البيئي المحتمل وجمع الملاحظات والمقترحات. وذلك يوم الجمعة في 4 تموز 2025 تبدأ من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراًفي قاعة مصباح البزري الطابق الأول في البلدية "، معتبرة " أن مشاركة المواطنين والجهات المعنية مساهمة فعّالة في تعزيز الشفافية وحماية البيئة وضمان مشاركة مجتمعية عادلة في مسار اتخاذ القرار".
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