بعد الاعتداء الذي تعرّضت له النبطية... تعليق من هاشم

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" أن "الاعتداء الذي تعرضت له يشكّل استكمالاً للعدوان المتواصل على ، رغم اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي لا يزال يدير الظهر للقرارات والالتزامات والمواثيق".وقال هاشم في بيان إن "استمرار الانتهاكات يثبت أن لبنان ما زال ضمن دائرة الاستهداف، في ظل تجاهل الراعيين الأميركي والفرنسي، اللذين لم يتحمّلا مسؤولياتهما لوقف هذا التفلّت، وكأنهما شريكان فيما يصيب لبنان من همجية العدو الاسرائيلي".