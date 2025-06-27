بعد تفخيخها... تهديد إسرائيليّ بتفجير 3 منازل

أفادت مندوبة " "، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ هدّد بتفجير 3 منازل في الحيّ الجنوبيّ لبلدة ، كان قد تسلل باتّجاهها في وقت سابق، وعمد إلى تفخيخها.

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وبحسب المعلومات، قامت قوات "اليونيفيل" بإبلاغ الجيش بذلك، فقطع الطرقات المؤديّة إلى البلدة.