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لبنان

بعد تفخيخها... تهديد إسرائيليّ بتفجير 3 منازل

Lebanon 24
27-06-2025 | 09:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ هدّد بتفجير 3 منازل في الحيّ الجنوبيّ لبلدة الخيام، كان قد تسلل باتّجاهها في وقت سابق، وعمد إلى تفخيخها.
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وبحسب المعلومات، قامت قوات "اليونيفيل" بإبلاغ الجيش بذلك، فقطع الطرقات المؤديّة إلى البلدة.
 
 
 
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