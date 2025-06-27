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لبنان

الخير يدعو الدولة للتحرك ضد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب

Lebanon 24
27-06-2025 | 09:17
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 هنأ رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول السنة الهجرية الجديدة"، متمنيا أن "يعيده الله على أمتنا وأوطاننا بالخير والبركة".
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ودعا الخير امام وفود شعبية امت دارته في المنية، الدولة "ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، للتحرك على كل المستويات لردع العدو الاسرائيلي عن إنتهاكاته اليومية لوقف اطلاق النار واستهدافه المواطنين في بلداتهم الجنوبية تحت مرأى الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الذين سجلوا آلاف الاعتداءات وسقوط عشرات الشهداء والجرحى منذ لحظة وقف النار الذي لم يلتزم به جيش العدو، مما شكل اساءة للدولة اللبنانية وموقفها الضعيف الذي لم يرتق لمستوى الحدث، لأن من واجب الدولة حماية مواطنيها والدفاع عن الوطن من الأخطار المحدقة به".

وتوجه الخير بالتهنئة والتبريك الى الجمهورية الاسلامية في إيران، بـ"الانتصار العظيم الذي تحقق على العدو الصهيوني وأعوانه الذين يحاولون منذ زمن النيل من وحدتها"، آملا "الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

واعتبر أن "التحالف الإسرائيلي الأميركي لم يستطع أن يحقق ما أراد رغم عدوانه الغادر الذي استخدم خلاله آلته العسكرية التي لم تحسم المعركة لصالحهما، بل بقيت الصواريخ الإيرانية تدك كامل الأراضي المحتلة وتلحق الأضرار الهائلة بالكيان الغاصب وتقتل وتجرح المستوطنين الذين شاهدهم العالم أجمع كيف لجأوا الى البحر للهرب بالزوارق من الصواريخ الايرانية".

ورأى أن "الحرب مع المشروع الصهيوني في منطقتنا لم ولن تنتهي كما يحاول بعض المطبعين الترويج لها، بل ستبقى مستمرة ومفتوحة على كل الجبهات من اليمن الى ايران والعراق ولبنان وفلسطين، وسنبقى رافعين لواء المقاومة لمواجهة الإجرام الصهيوني، ولن نقبل أن يبقى شبرا من أوطاننا تحت الإحتلال مهما بلغت التضحيات لأننا أصحاب الأرض الأصليين ومتمسكون بحقنا في تحرير فلسطين والمقدسات. وعلى الصهاينة التحضير للهزيمة الكبرى والهروب التام من فلسطين في الحرب المقبلة".

وختم الخير مستنكرا "العملية الإجرامية التي استهدفت كنيسة مار الياس في دمشق"، داعيا "شعوب أمتنا لمواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره، لأنه خطر على أوطاننا ومجتمعاتنا وعلى كل الطوائف، فلا يمكن لأي طائفة أو مذهب أن تتعايش مع هكذا فكر جهنمي لا يحترم الرأي الآخر ولا يقبل بوجود أي طرف لا يوافقه أفكاره الإجرامية".
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