حصيلة جديدة... ما هو عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيليّة؟

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صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن ارتفاع عدد الجرحى نتيجة اعتداء العدوّ على شقة في إلى أربعة عشر جريحا.وفي حصيلة إجمالية غير نهائية لغارات العدوّ اليوم والتي استهلها بسلسلة اعتداءات على أودية وتلال في واستكملها بإستهداف الشقة في النبطية، فإنها أدت إلى سقوط شهيدة وإصابة واحد وعشرين شخصا بجروح.