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لبنان

حصيلة جديدة... ما هو عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 09:22
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن ارتفاع عدد الجرحى نتيجة اعتداء العدوّ الإسرائيلي على شقة في النبطية إلى أربعة عشر جريحا.
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وفي حصيلة إجمالية غير نهائية لغارات العدوّ اليوم والتي استهلها بسلسلة اعتداءات على أودية وتلال في جنوب لبنان واستكملها بإستهداف الشقة في النبطية، فإنها أدت إلى سقوط شهيدة وإصابة واحد وعشرين شخصا بجروح.
 
 
 
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