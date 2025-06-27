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لبنان

الحجار استقبل وفد اتحاد بلديات المنية وبحث الأوضاع العامة مع ضو والجميل

Lebanon 24
27-06-2025 | 09:25
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير مع وفد من اتحاد بلديات المنية.
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وتم خلال اللقاء البحث في شؤون المنطقة وحاجاتها على الصعيد الإنمائي .

كما التقى النائب مارك ضو، فالنائب نديم الجميل وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة.
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