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وفي كلمة لها امام الهيئة العامة توجهت رئيسة الجمعية السيدة سحر الجبيلي ، بالشكر لزملائها في الهيئة الإدارية الحالية على "كل جهودهم ودعمهم وعلى مثابرتهم لتحقيق الأهداف التي وضعت خلال الـ 4 سنوات الماضية، وعلى عملهم كفريق واحد متجانس متضامن خلال فترة هذه الولاية".كما شكرت "الهيئة العامة التي منحتنا ثقتها وكلفتنا بمهام الهيئة الإدارية الحالية"، ولرعيل الأول وكل الأعضاء وفريق العمل والمتطوعين الذين أسسوا الجمعية وساهموا ببنائها وتطويرها وتقدمها، وكل المراحل بتشهد على حضورن ودورن المميز".وقالت: "خلال فترة ولاية الهيئة الإدارية الحالية وضعنا العديد من الأهداف والخطط التي استطعنا بفضل الله وبدعمكم ودعم المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء تحقيقها ، رغم كل المصاعب التي واجهتنا خلال هذه الفترة، سواء إبان الأزمة الإقتصادية الحادة أو إبان جائحة " " أو بعد انفجار او خلال الحرب على ، وغيرها من المشاكل التي عانى منها المجتمع" .وأضافت : ومع وصولنا للعام الـ 25 لتأسيس الجمعية أود أن أؤكد على بعض النقاط اللي أعتبرها جوهرية لجمعية "أهلنا" :1- جمعية أهلنا هي نتاج حب وإنسانية وصداقة وشراكة وحرص ومسؤولية وأخلاق مشتركة بين أعضائها وفريق عملها.2- جمعية أهلنا هدفها الإنسان والمجتمع والوطن.3- جمعية أهلنا هي رسالة مستمرة وستنتقل من جيل لجيل لتبقى هذه المسيرة لتخدم كل إنسان على اختلاف وضعه الإجتماعي .4- جمعية أهلنا لم تصل ليوبيلها الفضي لولا جهودكم ومحبتكم وثقتكم وحرصكم وتفانيكم بعملكم".وأعلنت الجبيلي أنه "خلال الولاية الحالية تم وضع خطة استراتيجية للجمعية ستكون برنامج عمل الهيئة الإدارية المنتخبة، وتتضمن 6 قطاعات عمل هي: "قطاع الحماية، الصحة، التعليم، الإيواء ، الأمن الغذائي وسبل العيش، والتنمية الإدارية الداخلية" . وقالت: ستقوم الهيئة الإدارية الجديدة بالتعاون مع اللجان بوضع الخطط التنفيذية للقطاعات وسيتم عرضها على الهيئة العامة .. ودايما نقول "بدعمكم نستمر".وتخلل الجلسة أيضاً عرض للتقارير الإدارية والمالية والمشاريع الإنتاجية، والبرامج الإنسانية والإجتماعية والتنموية لرعاية ومساعدة العائلات الأكثر حاجة، واستراتيجية العمل للمرحلة المقبلة .