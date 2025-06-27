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لبنان

الشاب سعد خسر حياته أثناء السباحة

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:30
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توفي الشاب سعد محمد عيارة أثناء ممارسته السباحة في مسبح الدمشقي في حيّ الشعب في بعلبك.
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وحضرت القوى الامنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
 
 
 
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