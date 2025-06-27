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لبنان

أمٌّ وولداها غادرا مكان إقامتهم ولم يعودوا... هل من يعرف عنهم شيئاً؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:03
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صــــدر عـــن المديريـّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
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رزان شعبان عاقولة (مواليد عام 1985، لبنانية)
وولديها القاصرين:

هاني محمد سعادة (مواليد عام 2018، لبناني)
أيان محمد سعادة (مواليد عام 2022، لبناني)
الذين غادروا بتاريخ سابق مكان إقامتهم الكائن في محلة بشامون، ولم يعودوا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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