أمٌّ وولداها غادرا مكان إقامتهم ولم يعودوا... هل من يعرف عنهم شيئاً؟

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقودة:رزان شعبان عاقولة (مواليد عام 1985، لبنانية)وولديها القاصرين:هاني (مواليد عام 2018، لبناني)أيان محمد (مواليد عام 2022، لبناني)الذين غادروا بتاريخ سابق مكان إقامتهم الكائن في محلة ، ولم يعودوا لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بمفرزة القضائية في وحدة على الرقم: 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.