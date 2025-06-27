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لبنان

بلدية زحلة أزالت مخيّمات للنازحين السوريين

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:29
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قامت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل بإزالة عدد من المخيمات العشوائية للنازحين السوريين ضمن نطاقها البلدي.
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وقد شملت هذه الخطوة تفكيك مخيمات أقيمت بشكل مخالف على أملاك خاصة وعامة، بالإضافة إلى مواقع هجرت منذ فترة طويلة، وتحوّلت إلى أماكن غير آمنة بيئيًا وصحيًا.

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