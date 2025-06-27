بلدية زحلة أزالت مخيّمات للنازحين السوريين

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قامت بلدية – معلقة وتعنايل بإزالة عدد من المخيمات العشوائية للنازحين السوريين ضمن نطاقها البلدي.وقد شملت هذه الخطوة تفكيك مخيمات أقيمت بشكل مخالف على أملاك خاصة وعامة، بالإضافة إلى مواقع هجرت طويلة، وتحوّلت إلى أماكن غير آمنة بيئيًا وصحيًا.