العفن ظاهر على اللحوم... محضر ضبط بحق صاحب ملحمة!

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قام مراقبو مصلحة الإقتصاد والتجارة في ، في حضور ومتابعة من رئيس المصلحة بجولات تفتيشية في قرى قضاءي وحاصبيا، ترافقت مع عدوان وغارات عنيفة تعرضت لها التلال المحيطة بمدينة النبطية .شملت الجولات أحياء مدينة النبطية - شارع الصباح؛ ؛ المدخل ودوار كفررمان وكفرجوز وقصر عدل النبطية، كذلك بلدة .وقد سطر محضر ضبط في حق صاحب ملحمة على دوار كفررمان لحيازته على لحوم مفرومة ومبردة حيث العفن ظاهرعليها وقد أتلفت كمية اللحوم العفنة. وقد أنذر أنه سيحال إلى المختص وإقفال ملحمته بالشمع الأحمر إذا تكررت المخالفة.