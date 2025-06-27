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لبنان

العفن ظاهر على اللحوم... محضر ضبط بحق صاحب ملحمة!

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:51
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 قام مراقبو مصلحة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية، في حضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار بجولات تفتيشية في قرى قضاءي النبطية وحاصبيا، ترافقت مع عدوان وغارات عنيفة تعرضت لها التلال المحيطة بمدينة النبطية صباح اليوم.
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شملت الجولات أحياء مدينة النبطية  - شارع الصباح؛ شارع محمود فقيه؛ المدخل الشمالي ودوار كفررمان وكفرجوز وقصر عدل النبطية، كذلك بلدة حاصبيا .

وقد سطر محضر ضبط في حق صاحب ملحمة على دوار كفررمان لحيازته على لحوم مفرومة ومبردة حيث العفن ظاهرعليها وقد أتلفت كمية اللحوم العفنة. وقد أنذر أنه سيحال إلى القضاء المختص وإقفال ملحمته بالشمع الأحمر إذا تكررت المخالفة.
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