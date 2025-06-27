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لبنان

صمدي استقبل وفداً من رؤساء بلديات الجنوب مهنئاً بانتصار ايران

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:55
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 إلتقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد توفيق صمدي وفداً من رؤساء بلديات المنطقة الأولى في جنوب لبنان برئاسة علي جابر، حضر متضامناً ومهنئاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتصارها على الكيان الصهيوني.
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وقال جابر في كلمة له في مستهل اللقاء: "حضرنا لكي نهنئ الشعب والقيادة الإيرانية المتمثلة بسماحة قائد الثورة السيد علي الخامنئي على هذا الإنتصار، ولنؤكد وقوفنا إلى جانبهم، كما كانوا إلى جانب لبنان والمقاومة. كما نعزيهم بكوكبة الشهداء الذي ارتقوا في خلال المعارك إلى جانب عدد كبير من الشهداء المدنيين، وانشاءالله كما قال سماحة السيد الخامنئي فإن دماءهم ستكون بداية النصر".

وأضاف: "ان وقفتنا هذه هي وقفة إلى جانب الإنتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية على أعداء الثورة الذين لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهداف عدوانهم".
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