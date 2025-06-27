صمدي استقبل وفداً من رؤساء بلديات الجنوب مهنئاً بانتصار ايران

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إلتقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية السيد توفيق صمدي وفداً من رؤساء بلديات المنطقة الأولى في برئاسة ، حضر متضامناً ومهنئاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتصارها على الكيان الصهيوني.وقال جابر في كلمة له في مستهل اللقاء: "حضرنا لكي نهنئ الشعب والقيادة الإيرانية المتمثلة بسماحة قائد السيد علي الخامنئي على هذا الإنتصار، ولنؤكد وقوفنا إلى جانبهم، كما كانوا إلى جانب والمقاومة. كما نعزيهم بكوكبة الذي ارتقوا في خلال المعارك إلى جانب عدد كبير من الشهداء المدنيين، وانشاءالله كما قال السيد الخامنئي فإن دماءهم ستكون بداية النصر".وأضاف: "ان وقفتنا هذه هي وقفة إلى جانب الإنتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية على أعداء الثورة الذين لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهداف عدوانهم".