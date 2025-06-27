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لبنان

"لم يكن من باب المفاجأة"... هذا ما قاله عبد المسيح عن كتابه الى مجلس بلدية كفرجزير

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:31
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 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X' : "ردًا على ما ورد في بيان المجلس البلدي في بلدة كفرحزير، أود أن أوضح أن الكتاب الذي وجّهته إلى البلدية لم يكن من باب المفاجأة، بل جاء بناءً على طلب البلدية نفسها لمن يحب تقديم الرأي، وبادرت إليه بصفتي ابن بلدة كفرحزير الحبيبة، قبل أي صفة نيابية. و لما كان الطلب علنياً فمن البديهي أن يكون الجواب مماثلاً.
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أما الحديث عن النوايا، فلو كانت نية المجلس عدم إعطاء الإذن بترخيص الشركات، لَما كان بحاجة إلى المراسلات أصلاً، ولكان الرفض قد صدر بشكل مباشر وواضح استناداً للقرار البلدي السابق الذي منع ترخيص أي مقالع في البلدة. 

مطالعتي الجوابية كانت تقنية وقانونية بامتياز،  و مبنية على حقائق ومعطيات، لا على فرضيات أو نوايا. موقفي واضح في المضمون والشكل، ويهدف فقط إلى حماية بيئتنا وأهلنا في كفرحزير..
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