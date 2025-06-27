أحمد الخير ورؤساء بلديات المنية عرضوا مع رئيس الحكومة ملفات إنمائية

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التقى النائب ، اليوم الجمعة، ، في السرايا الحكومية.حضر مع الخير رئيس بلدية بلدياتها توفيق زريقة ورؤساء بلديات بحنين الدكتور مصطفى الغمراوي، برج عامر العويك، أحمد عيد، ومركبتا نعمان .وأفاد للخير بأن "اللقاء تخلله بحث في الأوضاع العامة، إضافة إلى ملفات إنمائية تخص منطقة المنية الإدارية، أبرزها: استجرار المياه إلى المنطقة من عيون السمك، مشروع مرفأ صيادي الأسماك، وحصة المنية من ورشة تأهيل وصيانة الطرق العامة. كما تم في سبل تفعيل المشاريع الخدماتية، وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين".