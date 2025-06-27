Advertisement

لبنان

أحمد الخير ورؤساء بلديات المنية عرضوا مع رئيس الحكومة ملفات إنمائية

Lebanon 24
27-06-2025 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1383570-638866451479381126.png
Doc-P-1383570-638866451479381126.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى النائب أحمد الخير، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية.
Advertisement

حضر مع الخير رئيس بلدية المنية رئيس اتحاد بلدياتها توفيق زريقة ورؤساء بلديات بحنين الدكتور مصطفى الغمراوي، برج اليهودية عامر العويك، دير عمار أحمد عيد، ومركبتا نعمان الشامي.


وأفاد المكتب الإعلامي للخير بأن "اللقاء تخلله بحث في الأوضاع العامة، إضافة إلى ملفات إنمائية تخص منطقة المنية الإدارية، أبرزها: استجرار المياه إلى المنطقة من عيون السمك، مشروع مرفأ صيادي الأسماك، وحصة المنية من ورشة تأهيل وصيانة الطرق العامة. كما تم النقاش في سبل تفعيل المشاريع الخدماتية، وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين".
مواضيع ذات صلة
الخير بحث مع الحجار في شؤون بلدية تخص المنية
lebanon 24
27/06/2025 20:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف استجرار المياه إلى المنية على طاولة النائب الخير وبلدية جديدة القيطع
lebanon 24
27/06/2025 20:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير: المنية انتصرت لخيارنا بتكريس نهج بلدي جديد
lebanon 24
27/06/2025 20:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير هنأ المجلس البلدي في المنية - النبي يوشع: لترجمة الثقة الشعبية إلى نتائج ملموسة
lebanon 24
27/06/2025 20:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2025-06-27
13:35 | 2025-06-27
13:26 | 2025-06-27
12:52 | 2025-06-27
12:35 | 2025-06-27
12:18 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24