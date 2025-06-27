قرار برفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما شهدته جلسة الحكومة اليوم

عقد ، اليوم الجمعة، جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.

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حضر الجلسة الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد ، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كذلك، شارك في الجلسة لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وبعد الجلسة، أعلن بول مرقص أن مجلس الوزراء أقر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ، على أن يُعمل به بدءاً من الشهر المقبل.

كذلك، قال مرقص أن مجلس الوزراء بحث الاعتداءات الأخيرة على ، وقال: "على الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا".

وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من السفير توماس برّاك، قال: "الحكومة ستشرع فوراً بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية".