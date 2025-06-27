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لبنان

قرار برفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما شهدته جلسة الحكومة اليوم

Lebanon 24
27-06-2025 | 11:22
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عقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.
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 حضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.
 
كذلك، شارك في الجلسة المدير العام لرئاسة  الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
 
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء أقر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ليرة لبنانية، على أن يُعمل به بدءاً من الشهر المقبل.
 
كذلك، قال مرقص أن مجلس الوزراء بحث الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وقال: "على إسرائيل الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا".
 
 
 
وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من السفير توماس برّاك، قال: "الحكومة ستشرع فوراً بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية".

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