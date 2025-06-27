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لبنان

ياسر خليل رئيساً لاتحاد بلديات قلعة الاستقلال في راشيا وعصام الهادي نائباً له

Lebanon 24
27-06-2025 | 11:27
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أشرف قائمقام راشيا نبيل المصري، اليوم الجمعة، على انتخاب رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال في قضاء راشيا ونائبه، في مكتبه، في مركز القائمقامية، سرايا راشيا.
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وفاز رئيس بلدية بكا ياسر خليل بالرئاسة ورئيس بلدية عين عرب عصام الهادي بنيابة الرئيس.

وتم الاتفاق في دار الفتوى في البيرة، في راشيا، وبرعاية مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، بالتنسيق مع القوى السياسية في المنطقة، على المداورة في الرئاسة، حيث سيتولى ممثل بلدية خربة روحا في الاتحاد محمد الطسة رئاسة الاتحاد لثلاث سنوات لاحقة، ورئيس بلدية عيثا الفخار ديب برهوم نيابة الرئاسة لثلاث سنوات لاحقة أيضا، ورئيس بلدية المحيدثة فاضل جمال أمانة الصندوق في الاتحاد لولاية كاملة.
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