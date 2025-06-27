ياسر خليل رئيساً لاتحاد بلديات قلعة الاستقلال في راشيا وعصام الهادي نائباً له

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أشرف قائمقام ، اليوم الجمعة، على انتخاب بلديات في قضاء راشيا ونائبه، في مكتبه، في مركز القائمقامية، سرايا راشيا.وفاز رئيس بلدية بكا ياسر خليل بالرئاسة ورئيس بلدية عصام بنيابة الرئيس.وتم الاتفاق في البيرة، في راشيا، وبرعاية مفتي الدكتور ، بالتنسيق مع في المنطقة، على المداورة في الرئاسة، حيث سيتولى ممثل بلدية في الاتحاد محمد الطسة رئاسة الاتحاد لثلاث سنوات لاحقة، ورئيس بلدية عيثا الفخار ديب برهوم نيابة الرئاسة لثلاث سنوات لاحقة أيضا، ورئيس بلدية المحيدثة فاضل جمال أمانة الصندوق في الاتحاد لولاية كاملة.