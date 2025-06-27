فيديو لمُسلح في شرق صيدا.. أطلق النار على المواطنين!

وقع إشكال تخلله إطلاق نار أمام مكتب تابع لأحد أصحاب المولدات في منطقة شرحبيل - شرق .

Advertisement

وذكرت المعلومات أن الإشكال أسفر عن سقوط إصابات.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.