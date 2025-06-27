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لبنان

فيديو لمُسلح في شرق صيدا.. أطلق النار على المواطنين!

Lebanon 24
27-06-2025 | 11:09
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وقع إشكال تخلله إطلاق نار أمام مكتب تابع لأحد أصحاب المولدات في منطقة شرحبيل - شرق صيدا.
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وذكرت المعلومات أن الإشكال أسفر عن سقوط إصابات.
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
بالفيديو.. مسلح يُطلق النار على مواطنين في شرق صيدا#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/SKsKcEZ7dF — lebanon 24 (@Lebanon24) June 27, 2025
 
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