بو رعد لخريجي المعهد الفني الأنطوني: أنتم رسل الفن والجمال والإبداع وسط صخب الحياة

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رعى للرهبانية الأنطونية الأباتي بو رعد حفل تخّرج طلاب المعهد الفني الأنطوني في دير القلعة في بيت مري، وبحضور سكرتير في المونسنيور جيوفاني بيكييري ومجلس المدبرين في الرهبانية ولفيف من الأباء والرهبان والراهبات وشخصيّات سياسية ودبلوماسية وقضائية وعسكرية.وفي السياق، ألقى رئيس المعهد والنائب العام في الرهبانية الاب كلمة ترحيبية، وقال إنه "يوم جميل في تاريخ الرهبنة الأنطونية في حنايا دير القلعة الأثري الذي احتضن تاريخ الشعوب الكثيرة ان نحتفل بيوبيل الرهبنة ويتخرج دفعة جديد من طلاب المعهد الفني الأنطوني الذين يحملون الفن والإبداع بعد مسيرة طويلة في حنايا المعهد عاشوها مع بعضهم البعض رغم الظروف القاسية التي مر بها لبنان ".، شدد الأباتي بو رعد على "أهمية الفن في حياة الإنسان"، وتوجه إلى المتخرجين قائلاً:"تخرجكم يزيدنا فخراً واعتزازاً لأنكم رسل الفن والجمال والإبداع وسط صخب الحياة وضجيجها".وفي الختام، وزعت الشهادات على المتخرجين وشرب الجميع نخب المناسبة.