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لبنان

بو رعد لخريجي المعهد الفني الأنطوني: أنتم رسل الفن والجمال والإبداع وسط صخب الحياة

Lebanon 24
27-06-2025 | 11:57
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رعى الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي جوزف بو رعد حفل تخّرج طلاب المعهد الفني الأنطوني الدكوانة في دير القلعة في بيت مري، وبحضور سكرتير السفير البابوي في لبنان المونسنيور جيوفاني بيكييري ومجلس المدبرين في الرهبانية ولفيف من الأباء والرهبان والراهبات وشخصيّات سياسية ودبلوماسية وقضائية وعسكرية.
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 وفي السياق، ألقى رئيس المعهد والنائب العام في الرهبانية الاب بطرس عازار كلمة ترحيبية، وقال إنه "يوم جميل في تاريخ الرهبنة الأنطونية في حنايا دير القلعة الأثري الذي احتضن تاريخ الشعوب الكثيرة ان نحتفل بيوبيل الرهبنة ويتخرج دفعة جديد من طلاب المعهد الفني الأنطوني الذين يحملون مشعل الفن والإبداع بعد مسيرة طويلة في حنايا المعهد عاشوها مع بعضهم البعض رغم الظروف القاسية التي مر بها لبنان ".

من جهته، شدد الأباتي بو رعد على "أهمية الفن في حياة الإنسان"، وتوجه إلى المتخرجين قائلاً:"تخرجكم يزيدنا فخراً واعتزازاً لأنكم رسل الفن والجمال والإبداع وسط صخب الحياة وضجيجها".

 وفي الختام، وزعت الشهادات على المتخرجين وشرب الجميع نخب المناسبة.
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