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لبنان

قائد الجيش بحث في الأوضاع مع الصمد وعقيص

Lebanon 24
27-06-2025 | 12:14
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 التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة في مكتبه، في اليرزة، رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، ثم النائب جورج عقيص.
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وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
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