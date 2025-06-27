عن حزب الله وضرب إيران.. ماذا أعلنت إسرائيل؟

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كشف مسؤول أمني إسرائيلي، ملامح السياسة الأمنية والعسكرية تجاه وسوريا ولبنان، مؤكدًا استمرار الاستعدادات لمواجهة التهديدات الإقليمية.وقال المسؤول إن "لن تسمح لأي ميليشيا في بالاقتراب من حدودها"، مشيرًا إلى أن " يحاول التسلح، لكن ذلك بات صعبًا في ظل غياب سوريا عن المشهد المباشر". وأوضح أن إسرائيل "تعالج نقاطًا في يعجز عن معالجتها".وفيما يتعلق بملف الهدنة مع إيران، أكد المسؤول وجود "جهود دبلوماسية مستمرة للحفاظ عليها"، لكنه شدد في المقابل على أن إسرائيل "تبقى في حالة استعداد دائم"، كاشفا أن إسرائيل أرسلت طائرات مسيّرة، مع علمها بأن "إيران ستسقطها"، ورفض التعليق على "العملاء العاملين داخل الأراضي ". وأضاف أن "التخطيط لضرب إيران استمر سنوات"، محذرًا من أنه "إذا عاد التهديد ، فسنضربها مجددًا".وتابع المسؤول أن إسرائيل "ما زالت تعالج دبلوماسيًا ملف مواد التخصيب الإيرانية"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الانتصار التراكمي في إيران بعد تحقيق الأهداف"، حيث "تم تحقيق التفوق الجوي ثم استهداف المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية".وختم المسؤول الأمني تصريحاته بالتأكيد على أن "الضربات الإسرائيلية استهدفت قدرات على الرد"، كاشفًا أن "الضربة الأولى لإيران ركزت على العلماء النوويين والقادة العسكريين".