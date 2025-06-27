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لبنان

عن حزب الله وضرب إيران.. ماذا أعلنت إسرائيل؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 12:18
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كشف مسؤول أمني إسرائيلي، ملامح السياسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تجاه إيران وسوريا ولبنان، مؤكدًا استمرار الاستعدادات لمواجهة التهديدات الإقليمية.
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وقال المسؤول إن إسرائيل "لن تسمح لأي ميليشيا في سوريا بالاقتراب من حدودها"، مشيرًا إلى أن "حزب الله يحاول التسلح، لكن ذلك بات صعبًا في ظل غياب سوريا عن المشهد المباشر". وأوضح أن إسرائيل "تعالج نقاطًا في لبنان يعجز الجيش اللبناني عن معالجتها".

وفيما يتعلق بملف الهدنة مع إيران، أكد المسؤول وجود "جهود دبلوماسية مستمرة للحفاظ عليها"، لكنه شدد في المقابل على أن إسرائيل "تبقى في حالة استعداد دائم"، كاشفا أن إسرائيل أرسلت طائرات مسيّرة، مع علمها بأن "إيران ستسقطها"، ورفض التعليق على "العملاء العاملين داخل الأراضي الإيرانية". وأضاف أن "التخطيط لضرب إيران استمر سنوات"، محذرًا من أنه "إذا عاد التهديد الإيراني، فسنضربها مجددًا".

وتابع المسؤول أن إسرائيل "ما زالت تعالج دبلوماسيًا ملف مواد التخصيب الإيرانية"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الانتصار التراكمي في إيران بعد تحقيق الأهداف"، حيث "تم تحقيق التفوق الجوي ثم استهداف المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية".

وختم المسؤول الأمني تصريحاته بالتأكيد على أن "الضربات الإسرائيلية استهدفت قدرات الحرس الثوري الإيراني على الرد"، كاشفًا أن "الضربة الأولى لإيران ركزت على العلماء النوويين والقادة العسكريين". 
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