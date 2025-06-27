عن لبنان وإيران.. إليكم ما قاله ترامب

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، إنَّ الأميركية ستحاول تصويب الأمور في .

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وفي تصريح له، كشف أنه "سيُفكر في قصف مرّة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم"، مشيراً إلى أن "العملية الأميركية ضد إيران قبل أيام كانت ناجحة جداً"، وذلك في إشارة إلى استهداف لـ3 مُنشآت نووية إيرانية.

وتابع: "الوقت سيحدد ما إذا كانت إيران ستعود إلى ويجب أن يكون هناك تفتيش للمواقع النووية ".