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لبنان

عن لبنان وإيران.. إليكم ما قاله ترامب

Lebanon 24
27-06-2025 | 12:35
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنَّ الولايات المتحدة الأميركية ستحاول تصويب الأمور في لبنان.
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وفي تصريح له، كشف ترامب أنه "سيُفكر في قصف إيران مرّة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم"، مشيراً إلى أن "العملية الأميركية ضد إيران قبل أيام كانت ناجحة جداً"، وذلك في إشارة إلى استهداف واشنطن لـ3 مُنشآت نووية إيرانية.
 
وتابع: "الوقت سيحدد ما إذا كانت إيران ستعود إلى النووي ويجب أن يكون هناك تفتيش للمواقع النووية الإيرانية".

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