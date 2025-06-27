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لبنان

بيان لمصلحة الليطاني بشأن تصريف عين الزرقاء

Lebanon 24
27-06-2025 | 12:52
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اليوم الجمعة في بيان، "تحويل كامل تصريف عين الزرقاء، بالقرب من معمل عبد العال في مشغرة، إلى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لزيادة تصريف النهر وتعزيز امدادات المياه لمشروع ري القاسمية وتأمين المياه للمزارعين".
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وقالت المصلح: "بسبب تدني تصريف الينابيع على طول مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى، إضافة إلى ضخ قسم من هذه المياه في الطيبة وعلمان لتأمين مياه الشفة، انخفض تصريف نهر الليطاني في القاسمية على نحو يهدد سلامة الإنتاج الزراعي للمزارعين المشتركين في مشروع ري القاسمية من المنصورة جنوبا الى الغازية شمالا، حوالى 4000 هكتار من البساتين والأراضي الزراعية".

أضافت: "تفاديا لهذا الضرر وحرصا على سلامة المواسم الزراعية في مشروع ري القاسمية، قررنا تحويل كامل تصريف عين الزرقاء، بالقرب من معمل عبد العال في مشغرة، إلى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لزيادة تصريف النهر بحوالى 800 ليتر في الثانية، وذلك ابتداء من مساء اليوم الجمعة، مما سيؤدي ارتفاع منسوب النهر بشكل محدود ومستوى العكارة خلال الساعات المقبلة".

وتابعت: "اتخذنا هذا التدبير لتأمين حاجات المواطنين لمياه الري، ونحن نلفت نظر المزارعين الى وجوب ترشيد استعمال هذه المياه والتقيد ببرامج التوزيع لكي تتمكن المصلحة من تلبية حاجات المزارعين، خصوصا في هذه الظروف المناخية الصعبة وطيلة فترة الجفاف التي ستمتد إلى تشرين الثاني".
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