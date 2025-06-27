شائعة تطال عين التينة.. ومعلومات تنفيها

نفت مصادر لـ" " الأنباء المتداولة عن دخول سيارة إسعاف إلى مقرّ الرئاسة الثانية في عين ، اليوم الجمعة.

Advertisement

وذكرت المصادر أنَّ هذه الأنباء عارية من الصحة جُملة وتفصيلاً.