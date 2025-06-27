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لبنان

شائعة تطال عين التينة.. ومعلومات تنفيها

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:26
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نفت مصادر عين التينة لـ"لبنان24" الأنباء المتداولة عن دخول سيارة إسعاف إلى مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم الجمعة.
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وذكرت المصادر أنَّ هذه الأنباء عارية من الصحة جُملة وتفصيلاً.
 
 
 
 
 

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