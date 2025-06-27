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لبنان

في بلدة لبنانية.. "حامل" تحاول الإنتحار داخل منزلها!

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:35
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أقدمت المدعوة "أ.ع"، وهي حامل، على طعن نفسها في بطنها داخل منزلها في محلة ضهر العينالكورة.
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وعلى الأثر، جرى نقل المُصابة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت حالتها بالحرجة وغير المستقرة.

وباشرت القوى الأمنية التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.
 
 
 
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