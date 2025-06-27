في بلدة لبنانية.. "حامل" تحاول الإنتحار داخل منزلها!

أقدمت المدعوة "أ.ع"، وهي حامل، على طعن نفسها في بطنها داخل منزلها في محلة – .

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وعلى الأثر، جرى نقل المُصابة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت حالتها بالحرجة وغير المستقرة.



وباشرت القوى الأمنية التحقيقات بإشراف المختص لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.