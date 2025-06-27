في شقرا الجنوبية.. غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً

شنّت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت بلدة شقرا - .

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وذكرت المعلومات أن الغارة استهدفت منزلاً خالياً وبمحاذاته فرن، وقد أسفرت عن إصابة شخصٍ بجروح وُصفت بالطفيفة.