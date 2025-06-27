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لبنان

البطريرك ميناسيان استقبل مدير عام "أمن الدولة"

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:54
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استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، يرافقه العميد جميل طعمة، مدير مكتبه، وذلك في الصرح البطريركي، بحضور مسؤول العلاقات العامة في البطريركية السيّد شربل بسطوري.
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واستهلّ اللقاء بـ"كلمة ترحيبية للبطريرك عبّر فيها عن تقديره العميق لزيارة لاوندس، والتي تحمل دلالات وطنية ومعنوية كبيرة، لا سيّما أنّها الزيارة الرسمية الأولى له إلى هذا الكرسي البطريركي".
 
 
كذلك، هنأ ميناسيان لاوندس باسم الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية بتعيينه على رأس جهاز أمن الدولة، متمنّياً له التوفيق والنجاح في مهمته الوطنية الدقيقة، لما فيه خير لبنان وأمنه واستقراره.
 
وأشاد البطريرك بالدور الحيوي الذي يضطلع به جهاز أمن الدولة، مشدّداً على أهمية التضامن بين المؤسّسات الأمنية والروحية، كركيزة أساسية في تحصين الوطن والدفاع عن كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، في ظلّ التحديات المصيرية التي تمرّ بها البلاد.
 
وفي سياق الحديث، تطرّق البطريرك ميناسيان إلى الحضور الأرمني التاريخي في لبنان، مشيراً إلى أنّ الشعب الأرمني، الذي وجد في هذا الوطن ملاذاً بعد المحن الكبرى، لم يتوانَ عن بذل الدم والتضحية في سبيله، مجسّداً أسمى معاني الوفاء والانتماء.
 
 
وأكد أن الأرمن جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني، وهم ملتزمون، جيلاً بعد جيل، ببناء الدولة وحماية وحدتها ومؤسّساتها.
كذلك، تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان على مختلف الصعد، حيث شدّد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون البنّاء بين جميع القوى الفاعلة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
واختُتم اللقاء بتمنيات متبادلة باستمرار مسيرة التعاون والاحترام، وبالصلاة من أجل قيامة لبنان من أزماته، بقيادات أمنية وروحية تتحلّى بالحكمة، والمسؤولية، والرؤية الوطنية الجامعة. 
 
 
 
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