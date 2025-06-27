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لبنان

رسالة من باسيل لـ"حزب الله: "سلّم سلاحك"!

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:59
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دعا رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حزب الله إلى "الانخراط في مشروع بناء الدولة وتسليم سلاحه".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"lbci"، اليوم الجمعة، قال باسيل إن إيران استطاعت الدفاع عن نفسها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليها من دون أن تستخدم "حزب الله"، وأضاف: "إذاً، سلاح الحزب لا يستطيع أن يردع إسرائيل لا داخلياً ولا محورياً، ولذلك فإن مهمّة الدفاع يجب أن تُصبح بيد الدولة".
 
وأكمل: "ما رأيناه اليوم في النبطية إهانة لكل لبنانيّ وانتهاك اعتادت إسرائيل على ممارسته لذلك يحتاج لبنان إلى وسيلة دفاع عن نفسه".
 
وتابع: "منذ أن وقّع الحزب على إتفاق وقف إطلاق النار، كان يجب البدء بعملية حصر السلاح وتسليمه إلى الدولة والمسار الجدّيّ لتسليم السلاح لم يبدأ أبداً بعد".

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