دعا رئيس " " إلى "الانخراط في مشروع بناء الدولة وتسليم سلاحه".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ" "، اليوم الجمعة، قال إن استطاعت الدفاع عن نفسها خلال الحرب الأخيرة عليها من دون أن تستخدم "حزب الله"، وأضاف: "إذاً، سلاح الحزب لا يستطيع أن يردع لا داخلياً ولا محورياً، ولذلك فإن مهمّة الدفاع يجب أن تُصبح بيد الدولة".

وأكمل: "ما رأيناه اليوم في إهانة لكل لبنانيّ وانتهاك اعتادت إسرائيل على ممارسته لذلك يحتاج إلى وسيلة دفاع عن نفسه".

وتابع: "منذ أن وقّع الحزب على إتفاق وقف إطلاق النار، كان يجب البدء بعملية حصر السلاح وتسليمه إلى الدولة والمسار الجدّيّ لتسليم السلاح لم يبدأ أبداً بعد".